She-Hulk: il finale ha fornito un cheat per sconfiggere Kang?

Se nell'ultimo episodio di She-Hulk avremmo potuto assistere ad una scena post-credit di Daredevil (che non c'è stata), un dettaglio fondamentale invece non è sfuggito ai fan. Che questo sia l'inizio di uno stravolgimento in casa Marvel?

Nella recensione di She-Hulk 1x9 vi abbiamo già raccontato di un finale di stagione inaspettato e che pare abbia risollevato in parte le sorti della serie Disney, bombardata dal giorno 1 da numerose critiche e commenti poco lusinghieri.

Il dettaglio, per nulla insignificante, che sta animando il dibattito trai fan in queste ultime ore, riguarda non solo il personaggio di Jen Walters, ma presumibilmente un bel pezzo di futuro Marvel: l'introduzione di un eroe consapevole e che rompe la quarta parete. Potrebbe essere questo aspetto, che non si addice comunque alla 'rigidità' narrativa di Avengers: La dinastia Kang e Secret Wars, un ostacolo insuperabile per Kang il Conquistatore.

Se Jennifer Walters è in grado di evadere la continuità del MCU per mettersi in contatto con il team creativo responsabile del suo progetto da solista, significa che può farlo ovunque e dappertutto? Il resto dei Vendicatori saprà che può parlare direttamente alla telecamera come sembrava fare Bruce Banner? Come influirà tutto questo sui prossimi progetti Marvel?



Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!