She-Hulk: il finale di stagione è il più corto di sempre per il Marvel Cinematic Universe

Nella giornata di domani approderà in streaming su Disney Plus il finale di stagione di She-Hulk, serie dei Marvel Studios che in questi ultimi due mesi ha accompagnato appassionati di fumetti e cinecomic con le avventure comiche di Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany. L'episodio ha il record per essere il finale più corto del MCU.

L'insider cinematografico Amit Chaudhari ha scritto su Twitter che la durata del finale di stagione di She-Hulk: Attorney at Law è "circa un minuto in meno rispetto al precedente", che sarebbe l'episodio 8 che ha visto comparire Daredevil. Come riportato e confermato da The Direct, questo rende il primo finale di stagione di She-Hulk il più breve di tutte le serie del MCU. Con 36 minuti, il finale di stagione di She-Hulk è solo un minuto più corto del successivo in questa classifica: il finale della serie animata del 2021 What If...?

Per quanto riguarda invece il record di finale più lungo di una serie Marvel Studios, questo primato appartiene a The Falcon and the Winter Soldier, il cui ultimo episodio ha una durata di 53 minuti.

Il regista Anu Valia aveva già parlato del finale della prima stagione di She-Hulk e delle sue speranze che il pubblico rimanga adeguatamente scioccato da quello che succederà. "Penso che la direzione che prenderà nel resto della stagione sia molto divertente e diversa, e idealmente non è quella che ci si aspetta", ha detto Valia. "E quindi spero che le persone siano sorprese e che pensino: 'Oh, si stanno divertendo un po' con questa cosa'. Quindi continuate a guardarlo".

In precedenza, è stato detto che She Hulk spianerebbe la strada a Blade (a proposito, proprio Blade è stato posticipato recentemente). Dopo che Disney+ ha aggiunto una funzione che consente agli utenti di sfogliare i titoli del MCU in ordine cronologico nell'universo, i fan hanno scoperto che She-Hulk: Attorney at Law si colloca tra gli eventi di Moon Knight e Ms. Marvel. Werewolf by Night, invece, sembra essere l'ultimo arrivato nel MCU sia in termini di data di uscita che di cronologia nell'universo, dopo Thor: Love and Thunder.