She-Hulk, la foto svela la presenza di uno storico personaggio nella serie Marvel

Emergono nuovi dettagli sulla serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk: Attorney at Law, che arricchirà la Fase 4 del franchise. Il personaggio di Tatiana Maslany, Jennifer Walters, sarà attorniato da un nutrito gruppo di profili piuttosto noti e l'ultima foto ha svelato la presenza di un nome in particolare.

L'immagine mostra Jennifer in piedi in tribunale e conferma la presenza di Dennis 'Buck' Bukowski, interpretato dall'attore Drew Matthews (Lodge 49, The Resident). Trovate l'immagine a questo link.



Creato da David Anthony Kraft e Michael Vosburgh, Buck ha debuttato per la prima volta in Savage She-Hulk #2 nel 1980. Assistente del procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles, Buck è uno dei primi rivali di Jennifer nei fumetti; non solo tenta, con successo, d'inimicarsela in aula, ma accusa She-Hulk di crimini che non ha commesso. Alla fine Buck comprenderà i suoi errori ma comparirà sporadicamente negli anni successivi. Ecco cosa ci aspettiamo da She-Hulk, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe.



She-Hulk: Attorney at Law segue le avventure di Jennifer Walters che cerca di districarsi nella complicata vita di un'avvocata single di 30 anni che al contempo è anche una potentissima Hulk con superpoteri. Il cast comprende Mark Ruffalo nel ruolo di Smart Hulk, Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, e Benedict Wong nei panni di Wong. Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters:"Lei è davvero l'antitesi della maggior parte delle narrazioni sui supereroi. C'è questo grande elemento di negazione in lei che è riconoscibile".



Nel frattempo sono piovute critiche su Jameela Jamil dopo il primo sguardo a Titania.