She-Hulk, ci sarà anche Ghost Rider? Easter egg inconfondibile nel trailer!

Sembravano speculazione destinate a sgonfiarsi, quelle riguardanti un possibile debutto (quantomeno accennato) del personaggio di Ghost Rider all'interno del MCU, passando per un riferimento visivo nel trailer di She-Hulk. Ma ora quell'immagine ha fatto il giro del mondo e molti si chiedono cosa voglia preannunciare.

Certo, all’indomani di tutti gli annunci tenutisi al San Diego Comic-Con sia per il lato serial che cinema del Marvel Cinematic Universe – per quanto riguarda il secondo, ci si chiede quale sia il coinvolgimento di John Krasinski in Fantastici 4, ora che è stato annunciato – e senza nessun riferimento diretto a Ghost Rider, scommettere su un suo debutto a breve termine potrebbe essere rischioso. Ma da mesi (se non anni ormai) si parla di voler rimettere in lizza il personaggio, speculando su chi andrà a interpretarlo. E non è raro per il Marvel Cinematic Universe iniziare a seminare indizi con largo anticipo su personaggi che, già lo sanno, faranno il loro debutto prima o dopo.

In ogni caso, come è stato più volte ribadito da molti attori del MCU, Kevin Feige "non è tipo da lasciare questioni in sospeso”. Quindi inserire un palese riferimento a Ghost Rider nell’ultimo trailer di She-Hulk, che poi il personaggio vi debutti o meno (quest’ultima sembra ovviamente molto improbabile), è comunque un segnale importante. Soprattutto perché un ottimo spazio per dare il là al personaggio potrebbe essere, in termini di toni dark, l’appena annunciata serie su Daredevil, che infatti sarà presente negli episodi in arrivo di She-Hulk. Trovate l’immagine con il riferimento in calce all’articolo.

Insomma, sia come sia, in un frame del trailer che vede Wong creare un portale sul palcoscenico di un teatro, sulla sinistra in piccolo si intravede un poster che pubblicizza una sorta di spettacolo di magia o simile. Ma è il nome, molto in piccolo e particolarmente sfocato visto il minuscolo dettaglio, ad azzerare i dubbi: Johnny Blaze, l'originale Ghost Rider! In ogni caso, in “SheHulk metà legal drama metà cinecomic”, come è stata definita la serie, sono stati anche anticipati “diversi camei illustri” di personaggi non ancora mostrati nel MCU. Il che potrebbe rendere non così impensabile, in fondo, un primo sguardo a Ghost Rider. Noi ci speriamo.

A fianco del trailer di She-Hulk, il SDCC ha visto tantissimi annunci per il lato serial dei Marvel Studios: grandi novità su I Am Groot di James Gunn, fra primo trailer e rinnovo di stagione ora che mancano pochissimi giorni all’uscita, mentre Agatha House of Harkness ha cambiato titolo e Cobie Smulders ha anticipato sviluppi inquietanti per Secret Invasion e Nick Fury.