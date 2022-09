She-Hulk: Ginger Gonzaga condivide la foto usata per incastrare Wong

L'uscita settimanale degli episodi dell'ultimo show Marvel procede come da programma. Uno dei momenti più divertenti di She-Hulk 1x03 ha visto Jen Walters (Tatiana Maslany) cercare disperatamente di convincere lo Stregone Supremo Wong (Benedict Wong) a testimoniare per il suo cliente Emil Blonsky, AKA l'Abominio (Tim Roth), per il suo caso.

La nostra protagonista ha così chiesto aiuto alla sua amica Nikki, interpretata da Ginger Gonzaga, che nella puntata cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione dello stregone dopo aver trovato il suo profilo LinkedIn. Dopo aver scoperto l'impiego di Wong, ovvero quello da bibliotecario a Kamar Taj in Nepal per 11 anni, Nikki decide di mandargli un selfie con un mucchio di libri, riuscendo così nell'impresa.

Ma durante l'episodio, la foto in questione non viene mai mostrata. Così, Gonzaga ha deciso di condividere il selfie con i fan, pubblicando un divertente post su twitter che vi lasciamo in calce alla notizia e che è accompagnato da una didascalia che recita: "C'è solo un modo per incastrare un bibliotecario!"

She-Hulk è stata creata da Jessica Gao (Rick e Morty) e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La maggior parte degli episodi sono stati diretti da Kat Coiro (Marry Me) e il cast è composto anche da Charlie Cox, Jameela Jamil, Renée Elise Goldberry, Josh Segarra e Steve Coulter.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Tim Roth sul suo Abominio.