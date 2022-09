She-Hulk, Ginger Gonzaga confessa:'Gli spettatori vedranno personaggi Marvel inediti'

I primi episodi di She-Hulk: Attorney at Law hanno riservato parecchie sorprese agli spettatori, con una lunga serie di personaggi inaspettati comparsi all'interno della trama. In una recente intervista rilasciata a TVLine, Ginger Gonzaga, che interpreta Nikki Ramos nello show, ha approfondito un aspetto della serie MCU.

"Lo show ora sta definitivamente cambiando in ciò che sembra, quando hai supercriminali e supereroi meschini che hanno bisogno di essere rappresentati. Il problema di lavorare in una divisione legale sovrumana è che possiamo rappresentare chiunque, quindi abbiamo personaggi inediti dei fumetti che non sono mai comparsi nell'Universo Marvel, che non hai visto in nessun trailer. E puoi riscontrare l'idiozia dei supereroi talmente divertenti che hanno problemi legali e possono o meno ascoltare i loro avvocati. Sono davvero entusiasta che le persone vedano guest star che sono nei fumetti" ha ribadito Gonzaga. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di episodio 4 di She-Hulk.



Il concetto di divisione legale sovrumana, come spiegato da Gonzaga, permette agli autori d'introdurre nella trama parecchi personaggi che non sono mai comparsi in precedenza, senza alcun limite, dato che i casi che Jennifer Walters prende in esame sono davvero ampi e di tutti i tipi.



Per quanto riguarda le ultime puntate, attenzione al clamoroso spoiler su I Soprano nel quarto episodio. La serie MCU, She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.