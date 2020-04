She-Hulk, Hulk e Red Hulk: e se la serie Disney+ riunisse tutti i giganti del MCU?

Mark Ruffalo ha confermato di essere in trattative con i Marvel Studios per apparire in She-Hulk, la serie targata Disney+ che introdurrà Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe, ma stando alle indiscrezioni emerse nei mesi scorsi potrebbe non essere l'unico gigante ad avere un ruolo nello show.

Oltre a She-Hulk e il cugino (?) Bruce Banner, infatti, nella serie potrebbe fare il suo debutto anche il Red Hulk del generale Ross, personaggio apparso per la prima volta proprio ne L'Incredibile Hulk che potrebbe ricoprire un ruolo chiave in un eventuale progetto sui Thunderbolts di cui si è vociferato di recente.

Ovviamente si tratta di pure speculazioni, visto che al momento non è stato rivelato alcun dettaglio sulla trama di She-Hulk al di fuori dei rumor non confermati, ma la serie Marvel potrebbe rappresentare un'ottima occasione per riunione tutti gli Hulk (passati e futuri) del MCU.

Per avere informazioni sullo show ci sarà comunque da attendere ancora un po': stando al calendario pubblicato da Disney+ Francia, infatti, She-Hulk non dovrebbe arrivare in streaming prima del 2022. Restiamo inoltre in attesa di scoprire chi sarà l'interprete di Jennifer Walter, per cui finora non sono emersi indizi concreti.

