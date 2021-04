She-Hulk, prima immagine di Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters

Le riprese di She-Hulk sono iniziate ad Atlanta e grazie agli scatti di alcuni paparazzi che seguono il set possiamo dare una prima occhiata all'attrice Tatiana Maslany nei panni dell’omonima eroina del titolo aka Jennifer Walters.

Il mese scorso è stato Kevin Feige a confermare che sia le riprese di She-Hulk che di Moon Knight sarebbero iniziate nelle prossime settimane e come mostrano le foto che sono state pubblicate sull’account Instagram atlanta_filming, che potete vedere in calce alla notizia, è proprio così.



Vestita con una felpa con cappuccio dell'UCLA e indossando gli occhiali, Maslany è stata immortalata sul set mentre sorrideva a un membro della troupe, ma non sappiamo ancora molto di She-Hulk, a parte il fatto che personaggi come Bruce Banner (Mark Ruffalo) e Abominio (Tim Roth) torneranno.



Secondo Kevin Feige, la serie sarà composta da 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno.



"Sono circa sei ore di contenuti", ha detto in precedenza a IGN il capo dei Marvel Studios. "A volte saranno sei episodi, a volte saranno nove episodi, come nel caso di WandaVision. A volte saranno 10 episodi, come nel caso di She-Hulk, da mezz'ora ciascuno."



Intanto Renée Elise Goldsberry è entrata nel cast di She-Hulk che non ha ancora una data di uscita fissata da Disney+, le prossime serie in arrivo sono Loki che debutterà l’11 giugno poi la prima serie animata intitolata What If...?. Successivamente arriveranno anche Hawkeye e Ms. Marvel che contribuiranno all'espansione del MCU.