She Hulk: la nuova immagine ufficiale mostra i miglioramenti della CGI?

Il trailer di She Hulk è stato da record ed è diventato il secondo più visto di sempre per una serie tv Marvel Studios, ma alcuni fan del MCU si sono lamentati per la qualità della CGI: ora, a quanto pare, la casa di produzione è corsa ai ripari.

Con il lavoro sugli effetti visivi a Hollywood che è stato rallentato a causa della pandemia e dei tanti ritardi accumulati su tantissimi progetti diversi, molti si sono chiesti come potrebbe evolversi la CGI di She-Hulk nelle settimane che ci separano dall'uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, prevista per il 19 agosto. Nelle scorse ore, la pagina ufficiale di Disney+ per She-Hulk sembra aver fornito una prima risposta, dato che una versione aggiornata di un'immagine mostrata nel trailer mostra alcune sottili ma sostanziali differenze della CGI sul volto di She-Hulk.

She-Hulk: Attorney at Law seguirà Jennifer Walters attraverso la sua complicata vita privata e professionale: è un'avvocatessa single di 30 anni che però è anche una hulk verde con incredibili superpoteri e quasi tre metri d'altezza. Come influisce questo sulle sue relazioni personali e sul suo lavoro? Lo show, descritto come 'una serie comedy', sarà composto da nove episodi e include nel cast anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/l'Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong.

Secondo diverse indiscrezioni in She Hulk comparirà anche Daredevil, che potrebbe essere stato addirittura nascosto in bella vista nel trailer: cliccate sul link evidenziato per scoprire la teoria.