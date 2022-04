She-Hulk includerà un personaggio di Doctor Strange? I fan impazziscono

She Hulk è attualmente in fase di post produzione per rispettare l'uscita prevista nel corso del 2022, e mentre i fan attendono notizie ufficiali dai Marvel Studios in queste ore sul web è emerso un nuovo rumor legato a Doctor Strange.

Come potete vedere in calce all'articolo secondo Lizzie Hill di The Cosmic Circus, un portale molto vicino al MCU e spesso affidabile, in She-Hulk apparirà Wong, il fedele braccio destro di Doctor Strange interpretato da Benedict Wong e, come rivelato in Spider-Man: No Way Home, attuale Stregone Supremo del MCU per via di 'cavilli burocratici'. La Hill ha scritto su Twitter: "Mi limiterò ad aggiungere che qualche tempo fa ho sentito da una fonte affidabile che anche Wong sarà in She-Hulk".

Al momento non c'è nulla di confermato ufficialmente, ma ad aggiungere un po' di sostanza all'indiscrezione ci ha pensato in maniera indiretta lo stesso Benedict Wong, che nei giorni scorsi ha iniziato a seguire gli attori del cast di She-Hulk; inoltre, in una delle sue molteplici apparizioni nei recenti progetti del MCU, Wong interagiva con Abominio durante gli eventi di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, e la presenza di Abominio in She-Hulk è già stata confermata dai Marvel Studios e dall'attore Tim Roth. Al momento dunque possiamo ipotizzare che la presenza di Wong in She-Hulk sarà legata a quella di Abominio.

Voi che ne dite? Ditecelo nella sezione dei commenti. Ricordiamo che in She Hulk ci sarà anche Mark Ruffallo, che riprenderà il ruolo di Hulk/Bruce Banner, cugino della protagonista Jennifer Walters interpretata da Tatiana Maslany.