She-Hulk: Iniziate le riprese della serie Marvel su Jennifer Waters

Dopo le ultime novità riguardo le aggiunte al cast di She-Hulk, vi segnaliamo questo nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori della serie di Disney+ incentrata sul famoso personaggio dei fumetti della Marvel.

Come potete leggere dal messaggio presente in calce alla notizia, condiviso su Twitter dall'account @shehulkdaily, un sito dell'amministrazione della Georgia ha compilato un elenco di tutti i film e le serie TV che sono attualmente in lavorazione nel territorio dello stato americano. Nell'elenco troviamo quindi anche She-Hulk, che è stata inserita nella lista ieri lunedì 12 aprile. Le produzioni che si trovano in Georgia possono accedere a numerose detrazioni fiscali, per questo non è raro scoprire che le puntate di diversi show sono state girate ad Atlanta.

Siamo sicuri che la notizia dell'inizio delle riprese di She-Hulk farà felici tutti gli appassionati delle storie della Marvel, curiosi di vedere le prime immagini dello show con protagonista l'attrice Tatiana Maslany, che sarà il volto di Jennifer Waters. Oltre a lei dovremmo trovare anche Reneé Elise Goldsberry, in un ruolo non ancora rivelato, e Mark Ruffalo, che potrebbe far parte di questo progetto. Per finire, ecco una fan art dedicata alla protagonista di She-Hulk in cui un appassionato ha immaginato la supereroina con il volto di Tatiana Maslany.