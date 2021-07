She-Hulk, Jameela Jamil si allena per la serie Marvel: 'Sono elettrizzata'

Procedono le riprese di She-Hulk, la serie Marvel con protagonista Tatiana Maslany, e l'attrice Jameela Jamil ha voluto condividere con i fan un video dal suo allenato per lo show.

Il mese scorso il sito web Illuminerdi riportava il casting di Jameela Jamil nella serie Marvel She-Hulk, confermato poi in seguito anche da altre fonti come Variety, ma l'attrice di The Good Place non aveva commentato la notizia sui suoi profili social.

Oggi, tuttavia, con un video la cui caption iniziale recita "Non riesco a credere che posso dire una cosa del genere..." e che sulle note di Eye of the Tiger annuncia poco dopo di essere ufficialmente parte del MCU con tanto di hashtag #SheHulk #TuttoÉPossibileRagazzi, Jamil ci rende anche partecipi dei suoi allenamenti per lo show, e del fatto che la vedremo in tv nel 2022, all'arrivo della serie su Disney+.

Secondo i precedenti report, Jamil dovrebbe interpretare Mary McPherson a.k.a. Titania, la nemesi di Jennifer Walters, personaggio che nei casting call sarebbe stato chiamato Lucy e descritto come "una social media influencer sulla trentina con un lato oscuro".

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jameela Jamil nei panni di uno degli antagonisti di She-Hulk? Fateci sapere la vostra nei commenti.