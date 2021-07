She-Hulk, Jameela Jamil continua gli allenamenti per la serie Marvel: la foto su Twitter

Nuovo giorno, nuovi allenamenti per Jameela Jamila: l'attrice di The Good Place si sta preparando al meglio per poter spaccare assieme a Tatiana Maslany nella serie Marvel di Disney+ She-Hulk.

I primi di giugno correva voce che Jameela Jamil avrebbe interpretato il ruolo di un villain nella serie She-Hulk con protagonista Tatiana Maslany; voce poco dopo confermata da diversi siti, ma non dai Marvel Studios o dalla diretta interessata... Almeno fino alla scorsa settimana, quando la stessa Jamil ha annunciato di essere nel cast di She-Hulk con un video su Instagram.

Nel filmato, infatti, l'attrice ha mostrato i suoi allenamenti per lo show, che continuano tutt'ora, stando al suo ultimo post di Twitter: "Allenamenti. Allenamenti. Allenamenti. Pizza. Rom-com. Allenamenti. Dormita" si legge nella caption del tweet a cui è allegata anche una foto di lei in palestra.

Sebbene ora la sua presenza nella serie sia ormai certa, il personaggio che porterà sullo schermo non ha ancora avuto conferma, anche se pare trattarsi proprio di Titania, la nemesi di Jennifer Walters, che nei casting call sarebbe stata descritta come "una social media influencer sulla trentina con un lato oscuro" di nome Lucy.

Vedremo allora in che modo sarà rielaborato il personaggio nel MCU, e quanto spazio avrà nella serie che, ricordiamo, vedrà tornare anche l'Abominio di Tim Roth.