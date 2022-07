She-Hulk, Jameela Jamil sulle critiche a Titania: 'Non meritano attenzione'

Il nuovo trailer di She-Hulk, prossima serie Marvel in arrivo tra poche settimane, è arrivato da poco, e ha alzato le aspettative su uno dei prodotti più discussi del MCU. Tante sono state infatti le critiche mosse alla visione dell'anteprima, e tra le cose più discusse c'è stato il design di Titania, che è stato ora commentato da Jameela Jamil.

L'attrice ha parlato ai microfoni di THR dell'odio ricevuto online, dove gli spettatori hanno commentato negativamente in particolare la parrucca utilizzata per il personaggio. "È stato fantastico", ha detto Jamil. "È solo una parrucca. Adoro l'MCU. Amo i fan della Marvel. Ho rispetto per loro e mi stavo semplicemente assicurando che sapessero che ero con loro. Li stavo rassicurando. Sono dalla loro parte. E quindi non mi preoccupo di critiche o feedback".

Dunque secondo l'attrice tutto ciò non merita sicuramente l'attenzione degli Studios. "Credo che la Disney fosse consapevole del fatto che stava firmando per introdurre una mina vagante nel suo universo", ha dichiarato ridendo Jamil. "Ma si fidano di me e sanno che qualsiasi cosa [io dica] arriva soltanto da un luogo di amore e rispetto per questo fandom, per questo universo. È stato uno scambio davvero divertente. Semplicemente non è stata una gran cosa."

Ma non finisce qui, perché Jamil ha sottolineato ancora il suo supporto ai fan dicendo di essere accanto a loro quando si tratta di chiedere qualcosa in più, ma solo fino al punto in cui tutto ciò non è fatto in "modo crudele o tossico". In ogni caso Jameela Jamil ci aveva avvisati: Titania sarà diversa dai fumetti in She-Hulk!