She-Hulk, Jameela Jamil interpreterà il villain della serie Disney+?

La She-Hulk di Tatiana Maslany potrebbe aver trovato pane per i suoi denti: secondo gli ultimi rumor Jameela Jamil sarebbe stata ingaggiata per interpretare la supervillain nella nuova serie Marvel in arrivo su Disney+.

Mentre i fan Marvel attendono con ansia un nuovo episodio di Loki, che ha finalmente fatto il su debutto su Disney+, un 'altra serie dei Marvel Studios sembra che si stia preparando ad accogliere un nuovo membro del cast.

Stando a un report di Illuminerdi, infatti Jameela Jamil sarebbe stata scelta per il ruolo di Titania in She-Hulk.

Se le voci sono vere, l'attrice di The Good Place dovrebbe dunque portare in scena la nemesi della Jennifer Walters a cui presta il volto Tatiana Maslany. Secondo il sito, nei casting call il ruolo appariva con il nome in codice di Lucy, "una social media influencer sulla trentina con un lato oscuro".

Nei fumetti, prima di diventare Titania, Mary McPherran era una ragazzina scarna e magrolina, nata prematura e dall'indole molto timida e riservada. Da piccola, Mary era vittima di bullismo, e sognava di diventare un giorno un'ereroina dagli incredibili superpoteri.

Durante gli eventi di Secret Wars, Mary e la sua unica amica Marsha Rosenberg vennero trovate da Doctor Doom, che offrì loro dei poteri in cambio della propria collaborazione. Una volta assunta l'identità di Titania, Mary combatté contro numerosi eroi, inclusa She-Hulk, con la quale sviluppò una forte rivalità.

Vedremo se la notizia di casting verrà confermata dai Marvel Studios, ma nel frattempo, le riprese sul set di She-Hulk non si fermano.