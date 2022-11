She-Hulk, Jameela Jamil rivela: ''Vorrei dare vita alla storia di Titania e Doctor Doom''

La serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law ha da poco concluso la sua prima stagione, tra i commenti non sempre entusiasti sia di critica che di pubblico. Così come la protagonista Tatiana Maslany non è a conoscenza del futuro della sua Jen, nella stessa situazione si trova ora Jameela Jamil con la sua Titania.

Nemesi di Jennifer Walters, la Mary MacPherran (Titania) della Jamil è stata uno dei protagonisti di She-Hulk la, non poco discussa, serie televisiva ideata da Jessica Gao per Disney+. Durante una recente intervista per GamesRadar, l'attrice ha dichiarato di essere decisamente interessata nel voler approfondire la storia di Titania ed il suo rapporto con Doctor Doom.



Come i fan dei fumetti già sanno, Titania è una dei personaggi femminili più forti dell' Universo Marvel e la sua origine è in realtà legata al Dottor Destino, che le ha conferito i suoi poteri durante le Guerre Segrete, in cambio della sua totale fedeltà. Questo lato della storia della MacPherran per Jamil risulta essere estremamente interessante: "La versione del Dottor Destino di Titania è qualcosa che vorrei davvero realizzare. Sono molto, molto coinvolta nella storia di Titania e anche se so che per ora non rientra nei piani della Marvel, questa è la storia che mi piacerebbe di più raccontare", aggiungendo: "So anche che questo non è il mio momento. Questo è il momento di She-Hulk ed io ci sono come strumento per il suo sviluppo e questo è già un onore. Se mai sarà il momento di Titania, ho intenzione di raccontare tutta la storia!".



In attesa di un annuncio inaspettato della Marvel, potete recuperare la nostra recensione di She-Hulk: Attorney at Law!