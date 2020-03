She-Hulk, Jennifer Walters sarà un avvocato specializzato in supereroi?

In attesa di novità concrete sulle riprese di She-Hulk e soprattutto sull'attrice che verrà scelta come protagonista, ecco arrivare in rete dei nuovi potenziali dettagli serie Disney+ che firmerà il debutto di Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe.

Oltre a confermare che She-Hulk sarà composta da 6 episodi (come il resto degli show Marvel/Disney+), un'indiscrezione diffusa da The Illuminerdi presenta infatti una nuova descrizione della protagonista: Jennifer Walter sarà un avvocato di successo specializzato in casi legati ai supereroi, che occasionalmente partecipa ad alcuni scontri in prima persona nei panni di She-Hulk.

Chiaramente si tratta di rumor ancora in attesa di conferme (o smentite) ufficiali, dunque vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, ma un eventuale componente legal drama incentrata sui supereroi potrebbe significare la presenza di molti volti noti dei fumetti Marvel.

Come fa notare il report, il lavoro di Jennifer Walters potrebbe essere legato ad eventi come gli accordi di Sokovia, la caduta dello SHIELD e le conseguenze di Avengers: Endgame, visto che a meno di sorprese la serie rispetterà la time-line del MCU. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie sullo show, vi ricordiamo che Mark Ruffalo ha rivelato di essere in trattative iniziali per apparire in She-Hulk nei panni di Bruce Banner.