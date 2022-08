She-Hulk, Jennifer Walters incontrerà un iconico avversario di Daredevil? La teoria

I primi due episodi di She-Hulk hanno travolto completamente gli spettatori e sul web stanno circolando già da diverso tempo teorie e ipotesi dei fan su quello che potrebbero aspettarsi dal resto della serie. Una delle ultime idee comparse sui social riguarda un possibile nemico che She-Hulk sarà costretta ad incontrare.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di She-Hulk.



Ecco la teoria di un fan su Reddit, che si riferisce anche al costume di Daredevil:"Penso che She-Hulk venga usata per garantire il rilascio di supercriminali, in modo che possano essere utilizzati per formare i Thunderbolts. Abominio è il primo, poi potremmo vederla difendere altri come Bullseye. Ciò potrebbe spiegare perché Matt Murdock viene coinvolto, e potrebbe spiegare che Bullseye ha macchiato il costume rosso della stagione 3 di Daredevil aggiungendo il giallo. Bullseye potrebbe dire che stava cercando di essere un supereroe per poi provare a scaricare la colpa su Kingpin e poi forse anche su Daredevil, come i veri cattivi".



Che ne pensate di questa teoria? In queste ore inoltre Jessica Gao ha parlato del Blip, motivando la scelta in fase di sceneggiatura di non inserire troppi riferimenti a quanto accaduto con Thanos in Infinity War e Endgame.



