She-Hulk: Jennifer Walters rompe la quarta parete nel nuovo trailer!

I Marvel Studios hanno condiviso oggi un nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law, dopo quello mostrato al Comic-Con di San Diego con la rivelazione di Daredevil. Nella clip, vediamo Jennifer Walters entrare in contatto con il sangue di Bruce Banner durante un incidente d'auto.

Inoltre, vediamo la protagonista rompere la quarta parete per rivolgersi agli spettatori mentre è nella sua macchina. Il team creativo e Kevin Feige hanno parlato di come She-Hulk sarebbe stata un po' un allontanamento dalla maggior parte dei contenuti MCU precedenti e le immagini viste fino ad ora lo confermerebbero.

La creatrice dello show Jessica Gao, che ha parlato con Comicbook.com dopo dopo la presentazione del Comic-Con, ha descritto il lavoro del team creativo dello show, che ha dovuto bilanciare l'umorismo e gli elementi d'azione della protagonista.

"È un equilibrio difficile, bilanciando la commedia e l'azione e la Marvel in tutto ciò, ma la cosa bella è che sono stata in questo viaggio, questo viaggio Marvel di 10 anni dalle prime due fasi del MCU come fan ", ha spiegato Gao. "Ho guardato tutti i film al cinema, quindi non è stato come se dovessi recuperare in ritardo quando ho iniziato, e la cosa davvero, davvero eccitante è aver attraversato quel lungo viaggio, visto ogni iterazione, ogni genere che hanno giocato per poi essere stata in grado di dire: "Mi chiedo cos'altro posso esplorare. Perché non hanno colpito prima e cosa c'è nella mia timoneria che nessun altro ha fatto nell'MCU?"

