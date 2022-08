She-Hulk, Jessica Gao: 'Abbiamo cercato di raccontare una storia autoconclusiva'

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati a ragionare sempre nell'ottica dell'arrivo di un sequel o di una nuova stagione: lo stesso discorso non vale però per gli addetti ai lavori, che spesso non possono dare per scontato di poter dar vita al seguito di una storia. A confermarlo è stata l'autrice di She-Hulk, Jessica Gao.

Dopo aver confermato il prossimo esordio di Jennifer Walters negli Avengers, la sceneggiatrice e produttrice esecutiva del nuovo show targato MCU ha infatti parlato della necessità di approcciare alla serie, in fase di scrittura, come se si trattasse di un prodotto di una sola stagione: "Quando si parla di televisione nessuno ti assicura che ci sarà una seconda stagione" sono state le sue parole.

Gao ha quindi proseguito: "Quindi ho cercato di esercitarmi a pensare che, trattandosi di una serie di una sola stagione, avremmo dovuto raccontare una storia completa di cui sareste potuti rimanere soddisfatti. Questo perché non c'è alcuna garanzia, non sai mai se riuscirai a fare una seconda stagione, quindi non puoi lasciare finali aperti. Quindi questo è stato il mio approccio mentale a tutto ciò".

Cosa ne dite? Vi ritenete soddisfatti del finale della prima stagione dello show con Tatiana Maslany? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, come si posiziona She-Hulk nella timeline dell'MCU.