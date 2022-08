She-Hulk, Jessica Gao anticipa: 'La scena post-credit dell'episodio 1 è incredibile'

Mancano pochissimi giorni al debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+, e l'hype per la nuova serie Marvel non fa che aumentare, specialmente dopo le parole dell'head writer Jessica Gao sulla scena post-credit del primo episodio.

Era ormai qualche settimana che eravamo orfani di serie Marvel su Disney+, da quando ci ha salutati Ms. Marvel, che ci ha accompagnati all'inizio di questa calda estate. Ora però ci penserà la She-Hulk di Tatiana Maslany a farci compagnia nelle prossime settimane, e a quanto pare si inizierà già con il botto.

Non solo la storia raccontata e i personaggi che vedremo sullo schermo promettono grandi cose, ma ora anche l'idea di un'importante segmento sul finire proprio del primo episodio si aggiunge ai motivi per cui non dovremmo proprio perderci questo spettacolo.

"Prima di tutto, sono elettrizzata per la scena post-credit del primo episodio" ha risposto Jessica Gao quando, in una recente intervista, le hanno chiesto cosa non vede l'ora che i fan Marvel possano vedere nello show "Sapete, diamo una risposta piuttosto definitiva a una domanda del MCU [in quella scena], e il modo in cui She-Hulk, o meglio Jen, reagisce a quella risposta... Spero che sia la mia eredità in questa vita!".

Di cosa si tratterà mai? Avete qualche idea? Fateci sapere la vostra nei commenti.

She-Hulk: Attorney at Law approderà il 18 agosto su Disney+.