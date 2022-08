She- Hulk, Jessica Gao commenta QUELLA battuta di Bruce Banner: 'Un'idea di Mark Ruffalo'

Il secondo episodio di She-Hulk è stato rilasciato su Disney+ nei giorni scorsi, segnando il debutto di Emil Blonsky aka Abominio nel Marvel Cinematic Universe e ciò, ha creato una simpatica parentesi tra Bruce Banner e sua cugina Jennifer Walter.

Nel corso della puntata, She-Hulk viene designata come avvocato di quello che non sembra più essere il malefico villain di un tempo e, naturalmente cerca l'approvazione del personaggio interpretato da Mark Ruffalo. Nella chiamata che ne scaturisce, Bruce Banner dichiara di aver dimenticato tutti i torti subiti da Abominio e essere una persona diversa rispetto al passato, aggiungendovi un "letteralmente" che va chiaramente riferimento ai trascorsi di Edward Norton nei panni del verdissimo supereroe.

La showrunner Jessica Gao ha rivelato che questa simpatica precisazione è stata tutta farina del sacco di Mark Ruffalo e che inizialmente non era prevista nel copione: "Quidi la battuta è stata scritta da Jacqueline Gailes, che è una scrittrice molto divertente. Diceva, 'Devi fargli dire 'Sono una persona completamente diversa ora' ma in realtà è stato Mark Ruffalo ad aggiungere quel 'letteralmente'. Questo dimostra quanto siamo disposti a metterci in gioco e devo ammettere che sono rimasta assai sorpresa da quanto siano disposti a lasciarci prendere in giro e sottolineare senza difficoltà alcuna questo genere di cose".

Insomma, questa battuta di She-Hulk dimostra con quanta ironia sia stata costruita questa serie e dimostra che seppur con le dovute limitazioni, la Marvel è sempre disposta a prendersi in giro in prima persona.