She-Hulk, Jessica Gao confessa:'L'episodio 4 sarà uno dei preferiti grazie a Wong'

Jessica Gao, creatrice dell'ultima attesa serie del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk: Attorney at Law, è tornata a parlare dello show con protagonista Tatiana Maslany, confessando un dettaglio che riguarda il quarto episodio della prima stagione, che sarà disponibile dall'8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+.

She-Hulk: Attorney at Law racconta le vicende di Jennifer Walters (Maslany), cugina avvocatessa di Bruce Banner (Mark Ruffalo), che in seguito ad un incidente d'auto si trasforma in un'eroina verde dai superpoteri, She-Hulk.



Jennifer dovrà imparare a bilanciare la sua vita da supereroina e gli impegni da capo di una divisione legale specializzata in casi che coinvolgono superumani. Pochi giorni fa è stato pubblicato un poster di Emil Blonsky, personaggio interpretato da Tim Roth.



Intervistata da Geeks of Color, Jessica Gao ha svelato qual è l'episodio che potrebbe diventare il preferito dai fan:"Ci sono così tanti episodi. Ho adorato tutti gli episodi e ce ne sono tanti davvero speciali. L'episodio 4 penso che sarà uno dei preferiti dei fan perché possiamo vedere Wong sotto una nuova luce ma possiamo anche abbinarlo con quello che ritengo possa essere il miglior binomio dell'intero MCU. Ci sono alcuni episodi che sembrano un po' incanalati, in cui ti concentri davvero solo sulla storia e abbiamo a che fare con cose che nessun supereroe ha mai dovuto affrontare, che sembrano molto umane e fanno parte della normalità della vita. Cose che mi piace mostrare. Adoro il fatto che possiamo entrare in aree normali della vita umana ma con un supereroe, perché abbiamo spazio per farlo, al contrario dei film in cui si tratta sempre di salvare l'universo".



