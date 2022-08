She-Hulk, Jessica Gao su Daredevil: 'Un sogno che si avvera'

Nei giorni scorsi è arrivato l'esordio di She-Hulk, la nuova serie Marvel che ci ha permesso di conoscere in live-action Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner e che, tra l'altro, segna il ritorno sul piccolo schermo dell'amatissimo Daredevil di Charlie Cox.

In un'intervista rilasciata a Collider, la creatrice di She-Hulk ha voluto proprio sottolineare quanto per lungo tempo abbia sperato nel ritorno di questo personaggio, e che quando finalmente ha avuto la possibilità di inserirlo nello show con Tatiana Maslany, non poteva crederci. A tal proposito Jessica Gao ha detto:

"Daredevil è per noi molto speciale. La maggior parte delle volte, quello che facciamo è prendere spunto da film e fumetti, scegliamo un personaggio che vogliamo usare, poi pensiamo a quale sia il modo migliore e più divertente per usarlo e poi, chiediamo alla Marvel se possiamo utilizzarlo. Ma Daredevil andava oltre le nostre più rosee aspettative. Eravamo tipo: 'Oh, non c'è modo. Fuori discusione'. Non ci è mai passato per la testa. E poi, un giorno abbiamo sentito che non solo avremmo avuto qualche chance, ma che Charlie Cox sarebbe tornato come Daredevil, quindi abbiamo immediatamente iniziato a pensare a come incorporarlo nel nostro show. Seppur una su un milione, sarebbe stata comunque una possibilità e l'avremmo colta. É un sogno che si avvera".

Insomma, il ritorno di Daredevil in She-Hulk è qualcosa di davvero incredibile per la stessa creatrice dello show. Quali sono le vostre aspettative a riguardo? Ditecelo nei commenti.