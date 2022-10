She-Hulk, Jessica Gao stava per lasciare lo show per un diverbio con Kevin Feige!

L'autrice dell'ultima serie MCU, She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, ha raccontato a Comicbook di aver quasi abbandonato lo show per un diverbio con il boss Marvel Kevin Feige. Alla fine l'addio della sceneggiatrice non è avvenuto ma la possibilità di vederla lontana dalla serie è stata davvero concreta.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su She-Hulk: Attorney at Law. Scoprite nel frattempo se ci sarà la seconda stagione di She-Hulk.



Il motivo del diverbio è piuttosto banale: un cappellino indossato da K.E.V.I.N., il robot che possiede l'algoritmo d'intrattenimento maggiormente avanzato del mondo e chiaramente ispirato a Feige. Un cappellino non approvato proprio dal boss Marvel.



"Nella sceneggiatura avevo scritto che Jen si sarebbe accorta che questa macchina, questa intelligenza artificiale, indossa un piccolo berretto da baseball. Quando il team dello sviluppo visivo ci ha mostrato i vari disegni di K.E.V.I.N. c'erano dei piccoli cappelli. Non importava che tipo di robot o macchina fosse, indossava sempre un berretto nero. Kevin, quello umano, disse 'Beh, questa cosa non ha il minimo senso... Perché mai un robot dovrebbe indossare un cappello?'. E risposi 'È questa la parte che non ha senso per te, Kevin? Ti abbiamo rappresentato come un cervello dotato d'intelligenza artificiale che controlla il Marvel Cinematic Universe ma ciò che non riesci ad accettare è la presenza di un berretto sulla macchina? Disse 'Già'".

Come spesso accade, si arrivò ad un compromesso: inserire il cappellino direttamente nel design del robot. Jessica Gao era soddisfatta:"Ora aveva un senso logico per Kevin e ho potuto avere quello che somiglia ad un cappellino di Kevin su questo robot".

