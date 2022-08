She-Hulk: Jessica Gao si racconta, tra rifiuti e scintille sul set

In una lunga chiacchierata con Collider, Jessica Gao si è lasciata andare a numerosi retroscena e curiosità sulla nuova e riuscitissima serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law.

"Non c'è nulla che possa prepararti a lavorare con i Marvel Studios", con queste parole si apre la lunga intervista rilasciata da Jessica Gao e nella quale interessanti dettagli ci vengono svelati dalla stessa creatrice della serie. Se, però, restano ancora dubbi sul futuro di She-Hulk, per il momento si gode il meritato successo.

Non è stato facile, afferma la produttrice, arrivare a lavorare per la Marvel soprattutto se ad ogni nuovo progetto, il rifiuto era l'unica risposta che riceveva: "Come si fa ad affrontare i rifiuti? All'inizio ho iniziato perché ero così concentrato sul tentativo di scrivere un film Marvel che ero disposto a sopportare qualsiasi rifiuto. Ero solo entusiasta di essere riuscito a proporre il progetto a Kevin [Feige] e di aver incontrato Kevin. Mi sono detto: "Ok, se fare proposte e rifiutare è il modo in cui riesco a stare con Kevin per un'ora alla volta, va bene".

She-Hulk è arrivato, infatti, solo dopo i no secchi ricevuti per Vedova Nera e Shang-Chi, ma l'attesa è stata ampiamente ripagata da un successo di critica e di pubblico straordinari. Non solo, la stessa Gao si era mostrata scettica su alcuni punti della sua sceneggiatura che sono stati spazzati via però nel momento esatto in cui ha incontrato sul set Tatiana Maslany. La scintilla è scoccata immediatamente e She-Hulk, ha già convinto tutti.