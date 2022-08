She-Hulk, Jessica Gao rivela: 'Non potevamo fare battute sulla Marvel'

She-Hulk ha rivoluzionato l'MCU rompendo la quarta parete come solo Deadpool aveva fatto fin qui e, nonostante la notevole libertà creativa su cui la serie ha potuto contare, Jessica Gao ha rivelato di essere stata costretta a sottostare a qualche piccola limitazione.

In una nuova intervista con IGN, lo sceneggiatore capo di She-Hulk ha amesso che allo staff di sceneggiatori dello show era permesso di fare battute di ogni tipo, a patto però che queste non fossero troppo cattive con la Marvel stessa.

"Sì, voglio dire, la maggior parte delle volte, le uniche battute che ci hanno davvero tagliato sono state quelle in cui eravamo un po' troppo cattivi nei riguardi della Marvel".

La Gao ha poi aggiunto: "Beh, penso che tutto questo dovrebbe essere rassicurante per i fan perchè dimostra che la Marvel ora è arrivata ad un punto in cui sono disposti ad espandersi in aree in cui non sono mai andati prima. E sono aperti a farlo, a provare nuove cose e ad esplorare contenuti al di fuori della propria comfort zone".

Jessica Gao in precedenza si è detta anche molto felice per l'apparizione di Daredevil in She-Hulk, sottolineando quanto l'MCU abbia esaudito un suo sogno, permettendole di includere un personaggio come Matt Murdock nella serie con Tatiana Maslany.