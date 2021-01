She-Hulk, ci sarà anche Jessica Jones? Il rumor che fa impazzire i fan

In Marvel è tempo di grandi ritorni: Spider-Man 3 ha tracciato la strada da seguire in perfetta sintonia con i sogni più accesi di buona parte dei fan, per cui è tutt'altro che impossibile che altri film o serie del franchise possano seguirne l'esempio. She-Hulk, ad esempio, potrebbe risultare particolarmente interessante in tal senso.

La serie con Tatiana Maslany vedrà sicuramente la comparsa di più di un personaggio dell'MCU, tra cui ovviamente il buon Bruce Banner: in molti, però, non si accontentano e chiedono il ritorno di uno dei personaggi più ingiustamente bistrattati dalla produzione.

Stiamo parlando di Jessica Jones, seconda forse soltanto al Daredevil di Charlie Cox nella classifica dei fan per quanto riguarda gli show Marvel targati Netflix: il personaggio di Krysten Ritter può ancora contare su un numero di fan tutt'altro che esiguo, per cui è lecito sperare che proprio come per l'avvocato di Hell's Kitchen si prospetti per lei un ritorno a casa.

Secondo alcuni rumor, dunque, sarebbe proprio She-Hulk la serie giusta per rivedere la nostra Jessica: ad oggi si tratta ovviamente di semplici chiacchiere, ma Marvel ci ha abituati a grandi sorprese negli ultimi tempi, per cui... Mai dire mai! Nel frattempo, è già stato confermato che She-Hulk avrà più di 6 episodi; una nuova fan-art, invece, ci ha regalato un'anteprima di Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk.