She-Hulk, Jessica Jones ci sarà? La regista strizza l'occhio: 'Sarebbe una buona aggiunta'

Jennifer Walters/She-Hulk sta per fare il suo debutto nella nuova commedia legale con Tatiana Maslany come protagonista. Secondo quanto dichiarato dagli addetti ai lavori, il prodotto introdurrà una serie di cameo strani e divertenti, con personaggi che provengono da tutto il canone Marvel. Tra questi, secondo i fan, ci sarebbe Jessica Jones.

A rispondere a questa speculazione è la regista di alcuni episodi della serie, Kat Coiro."Beh, sparateli [di possibili cameo]!" ha detto nel corso di una recente intervista con Tara Hitchcock. "Facciamo che Thor viene a trovare She-Hulk! Credo che la persona che penso si adatti più organicamente al mondo sia nello show. In realtà credo che Jessica Jones sarebbe una buona aggiunta." Dunque anche la regista sembra essere convinta che il personaggio interpretato da Ritter sia perfetto per lo show, ma questa può essere considerata come una conferma della sua presenza? Come sappiamo Krysten Ritter non ha mai fatto mistero della sua voglia di tornare come Jessica Jones, e ha ammesso di avere la "giacca pronta nell'armadio".

"Ogni singolo personaggio MCU esistente che ha fatto il suo ingresso in questo show ha dovuto adattarsi dall'essere in cose che sono molto più serie ad essere in qualcosa che è tonalmente più oltraggioso", ha proseguito Coiro. "E sono tutti attori meravigliosi e così bravi nell'adattarsi, ma è stato sicuramente divertente vedere quella transizione ed è stato divertente sentir loro dire 'Oh, è ok se faccio questo?' La domanda principale che tutti mi fanno è 'Sto andando troppo oltre?' E io rispondo 'Assolutamente no! Vai oltre!'."

