She-Hulk, Kat Coiro: 'Daredevil? C'era la sua walk of shame nella scena post-credit'

Nella nostra recensione del finale di stagione di She-Hulk vi abbiamo raccontato un episodio 'folle ed inaspettato', che ha preso in contropiede più di qualche spettatore. Ora che la serie è terminata, il regista della nona puntata si è lasciato andare sulla scena post-credit tagliata di Daredevil.

La serie Marvel, in onda sulla piattaforma streaming Disney+, si è da poco conclusa con l'inaspettato episodio 9 e tra una Jessica Gao sul punto di abbandonare lo show per un litigio con Feige e scene post credit eliminate, She-Hulk: Attorney the Law è sopravvissuta a settimane di critiche e recensioni non sempre entusiaste.

Questa volta a svelare un dettaglio dell'ultimo episodio è stato lo stesso regista Kat Coiro che, riguardo la scena post-credit incentrata su Daredevil, ha raccontato a The Direct: "Oh, la sua walk of shame era originariamente destinata ad essere nei post-credit". Non è di certo una novità che tra il ragionare su un episodio (o parte di esso) e la sua realizzazione, molte cosa possano cambiare e trasformarsi.

Lo si può intuire anche dalle parole della sceneggiatrice Gao che ha fatto notare come con queste mega produzioni diano libertà d'azione agli addetti ai lavori, ma che le modifiche (anche dell'ultimo minuto) sono sempre dietro l'angolo : "Di solito fanno così: ci lasciano proporre quello che vogliamo fare piuttosto che darci delle linee guida".

Se ancora non lo avete fatto, potete recuperare l'ultimo episodio di She-Hulk: Attorney the Law sulla piattaforma streaming Disney+.