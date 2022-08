She-Hulk, Kat Coiro e Jessica Gao spiegano perché Tatiana Maslany è perfetta per il ruolo

Il debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+ è finalmente avvenuto, e non si può non apprezzare la performance di Tatiana Maslany. Ma adesso Kat Coiro e Jessica Gao ci spiegano esattamente perché l'attrice era perfetta per il ruolo.

L'attrice vincitrice di un Emmy ha ricevuto un grande endorsement da parte delle donne in carica nello show di Disney+, dato che entrambe si sono ritrovate a tessere le lodi di Maslany in una recente intervista.

"L'aspetto più interessante e distintivo di Jennifer è che mantiene consapevolezza di se stessa. Eppure, ciò subisce l'influenza del modo in cui si presenta quando si trasforma. Ed è una maniera differente di farsi strada per il mondo" ha spiegato la regista di She-Hulk Kat Coiro "Questo ruolo richiedeva una performance ricca di sfumature che solo Tatiana avrebbe potuto darci"

"Conoscevo Tatiana solo come attrice drammatica, ma è incredibilmente divertente!" ha aggiunto l'head writer Jessica Gao "E poi ci sono state così tante situazioni in cui è stata lei stessa a far notare se qualcosa non andava, istintivamente ma anche da un punto di vista intellettuale. E questa cosa ha fatto si che lavorassimo insieme per raggiungere un compromesso e creare un punto d'arrivo migliore, più reale, più intelligente. Sono eternamente grata".

