She-Hulk: Kevin Feige promette grandi sorprese per la serie con Tatiana Maslany

L'Investor Day Disney 2020 ci ha consegnato una valanga di annunci e diverse conferme, tra le quali Tatiana Maslany in She-Hulk, una serie che promette davvero di spaccare tutto.

Il big boss Kevin Feige, responsabile del Marvel Cinematic Universe, ha parlato di una produzione comedy-action, che però sconfinerà nel legal drama: "È una serie che parla di una donna impegnata a cavarsela nel mondo e ad essere presa sul serio in ambito professionale, nonostante sia alta più di due metri... e sia verde".

La protagonista sarà infatti Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner. Sembra che gli autori stiano cercando in tutti i modi di ibridare i generi per creare serie e film coinvolgenti e in grado di proporre gradite novità, senza focalizzarsi solamente sul mondo supereroistico ma riuscendo comunque a rimanere coerenti con l'ambito cinecomics. Per quanto riguarda She-Hulk, l'occasione di incontrare i personaggi più singolari verrà fornita secondo un interessante meccanismo.

"Dato che Jennifer Walters è un'avvocatessa specializzata in casi legali connessi ai supereroi, non sai mai quali personaggi Marvel spunteranno fuori episodio dopo episodio", ha dichiarato Feige nella sua presentazioni.

Nei fumetti Jennifer è legata a personaggi come Starfox (fratello di Thanos), i Fantastici 4 e Captain Marvel, per cui è probabile che la serie ci metta davanti a diverse new entry, oltre che al gradito ritorno di Tim Roth e Mark Ruffalo.