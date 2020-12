She-Hulk, Kevin Feige rivela: 'Sarà una legal comedy con episodi di mezz'ora'

Sono molte le serie dell'MCU che verranno lanciate nei prossimi mesi e una di queste è She-Hulk, la serie che ha per protagonista Jennifer Susan Walters, cugina di Bruce Banner, interpretata da Tatiana Maslany.

Nel corso di un un'intervista pubblicata su Emmy Magazine, il presidente dei Marvel Studios, ha rivelato anche qualcosa in più su She-Hulk. Secondo Feige, questa sarà una legal comedy e ciascun episodio durerà circa mezz'ora. Si tratta di un esperimento totalmente nuovo, nulla del genere è stato fatto prima. In generale tutti gli episodi delle prossime serie che verranno pubblicate su Disney+ saranno della durata di un'ora.

L'espansione dell'MCU su Disney non significa solo che l'universo condiviso introdurrà molti nuovi supereroi nel prossimo futuro, significa anche che abbraccerà tutta una serie di nuovi generi. Ciò solleva la questione di quali generi verranno sfruttati per le prossime serie. Ad esempio quali formati verranno utilizzati per la serie Ms. Marvel, per esempio, o Moon Knight? Le possibilità a questo punto sono quasi illimitate.

La scelta Marvel per She-Hulk potrebbe essere stata dettata soprattutto da questioni legali. I diritti di Hulk e dei personaggi associati, inclusa She-Hulk, sono notoriamente problematici. La Universal ha acquisito questi diritti nel 1990 e, sebbene ora siano tornati alla Marvel, lo studio rivale sembra mantenere ancora i diritti di distribuzione. Per tale ragione, le opzioni della Marvel sul piccolo schermo, potrebbero essere limitate.

Intanto, si vocifera di un possibile cross-over tra She-Hulk e Daredevil.