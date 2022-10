She-Hulk: 'La Marvel era più preoccupata della carica sessuale che dell'auto-parodia'

Nonostante le mille peripezie affrontate per realizzare uno show come She-Hulk, nel corso di una recente intervista la regista dello show Kat Coiro ha evidenziato che per i Marvel Studios c'era una preoccupazione che era a un livello maggiore rispetto a tutte le altre. Questa riguardava essenzialmente l'aspetto dello show che parla di sessualità.

"Era sicuramente una parte importante delle nostre conversazioni, perché non si può fare una storia su una donna di 30 anni che naviga nella vita moderna e non affrontare il sesso", ha detto Coiro a The Wrap. "E penso che i media si comportino in maniera stranamente più prudente quando si tratta del punto di vista femminile sul sesso. E, sapete, abbiamo Iron Man che fa un sacco di cose, ma poi ci sono state tutte queste conversazioni e c'era molta più paura per la sua vita sessuale che per la parodia della Marvel. Ma abbiamo continuato a dire: questa è la sua storia, questa è la sua verità, e la gestiremo in modo leggero".

Alla fine, tutti i pezzi si sono ricomposti quando il team di She-Hulk ha saputo che avrebbe potuto includere nella serie il Matt Murdock di Charlie Cox, ovvero Daredevil.

"Sai, volevamo mostrare con chi si stava frequentando e poi, quando ci è stato detto che potevamo usare Daredevil, immediatamente ci siamo detti: oh, devono, dobbiamo prenderli - tipo, se metti quelle due persone insieme, lo faranno di sicuro", ha detto la showrunner Jessica Gao sempre a The Wrap. "Ed è stato un bonus meraviglioso il fatto che avessero una chimica incredibile ed esplosiva. Quando guardi la scena del bar con loro, pensi: 'Oh mio Dio. Queste persone devono prendersi una stanza'. E poi lo fanno!".

Infatti, alla fine della prima apparizione di Daredevil, nell'episodio 8, lui e Jen vanno felicemente a letto insieme. La realizzazione di questa particolare scena è stata importante per Coiro, che si è sforzato di unire vecchio e nuovo.

"Non ho mai voluto esagerare con il sesso, ma non voglio nemmeno che il sesso sia un tabù, anche per i giovani. Quindi si trattava sempre di trovare un equilibrio", ha detto Coiro. "E penso che l'elemento ironico sia davvero importante. Ad esempio, quando Jen e Daredevil [si mettono insieme], mi piace che finisca su quella piccola padella sopra i loro costumi. Era una sorta di omaggio ai tropi delle commedie romantiche degli anni 2000, ma anche qualcosa di totalmente nuovo, perché si trattava di manganelli ed elmetti, invece che di vestiti. Ed è molto suggestivo, ma è anche accessibile a tutte le età, cosa che mi piace".

Recentemente, anche Charlie Cox ha parlato della relazione tra Daredevil e She Hulk e se questa verrà esplorata in Daredevil: Born Again. Tatiana Maslany ha invece detto la sua sul futuro di She Hulk alla Marvel.