She-Hulk, il consiglio di Lou Ferrigno per rendere un successo la serie di Disney+

I fan Marvel di lunga data ricorderanno con trasporto la serie tv L'Incredibile Hulk, andata in onda a cavallo tra gli anni '70 e '80 con protagonisti Bill Bixby e Lou Ferrigno. E proprio quest'ultimo ha voluto dare consiglio alla più recente produzione a tema Hulk, la serie tv di Disney+ con Tatiana Maslany, She-Hulk.

Ferrigno, che ancora oggi è uno dei più amati interpreti dei personaggi Marvel pre-MCU, non vede l'ora di vedere cosa ci riserveranno i Marvel Studios con She-Hulk, ma si augura che un elemento non sia particolarmente predominante...

"Credo [che la serie] sia una buona idea, ma penso che dovremmo trattenerci dall'usare troppi effetti speciali e CGI, perché più autentico e organico sarà il personaggio, più sarà credibile" ha spiegato l'attore, che aveva già espresso un sentimento simile qualche giorno fa. Lui, che era abituato ai pratical effects, preferiti ai tempi del suo stunt nei panni di Hulk "Dobbiamo vedere cosa accadrà, perché è qualcosa che potrebbe funzionare per Star Wars e tanti altri film, ma sapete, quando c'è troppa CGI si rischia di creare confusione".

E quando gli chiedono cosa ne pensa degli altri progetti legati a Hulk, risponde "Mi piace Ed Norton perché era molto simile a Bill Bixby [che nella serie interpretava Bruce Banner], e Bill era fantastico".

"Quest'oggi c'è troppa enfasi sulla CGI" continua Ferrigno "E per questo si è tornati alle buone storie... È ciò che vuole la gente. È per questo che così tanti anni dopo incontro ancora fan della serie tv The Hulk che mi dicono quanto lo show abbia avuto un impatto sulla loro vita".

She-Hulk dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2022.