She-Hulk, Mark Ruffalo definisce la serie 'radicale e raffinata'

Dopo le ultime novità, la prossima serie del MCU She-Hulk sembra essere più convincente di prima. A dare conferma della qualità del prodotto è adesso anche Mark Ruffalo, che apparirà in alcuni episodi con il suo Bruce Banner: secondo l'attore la serie ha elementi creativi che non sono stati visti prima nel Marvel Cinematic Universe.

La protagonista della serie, Tatiana Maslany, ha descritto lo show come la "prima vera commedia di mezz'ora" degli Studios, e oltre ad includere numerosissimi cameo, utilizza una tecnica decisamente innovativa per le serie targate Marvel. Infatti, come sostenuto anche dalla sceneggiatrice di She-Hulk Jessica Gao, in fase di scrittura si è fatto riferimento a un'altra serie, che rompe la quarta parete molto bene: Fleabag di Phoebe Waller-Bridge. Per chi non lo sapesse, Jen Walters/She-Hulk, infrangeva la quarta parete anche nei fumetti, elemento che dunque è stato riportato e a quanto pare con successo.

Nel corso di un'intervista con ET Online, Ruffalo ha spiegato che lo show sarà diverso e decisamente meglio di ciò che ci aspettiamo. "Questa è una serie radicale e rivoluzionaria. Ha questo elemento ironico e autoreferenziale".

E voi, siete curiosi di vedere lo show con Tatiana Maslany? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con il trailer di She-Hulk.