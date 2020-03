She-Hulk: Mark Ruffalo avrebbe firmato per tornare nel ruolo di Bruce Banner

Non sarebbe certamente una grande sorpresa ma sembra probabile ormai che Mark Ruffalo possa tornare nel ruolo di Bruce Banner/Hulk nella prossima serie live action del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk. L'attore avrebbe firmato un contratto per partecipare allo show tv che vedrà come protagonista il suo alter ego femminile.

Per Ruffalo si tratterebbe della prima comparsa nel ruolo di Hulk dagli eventi di Avengers: Endgame:"Pare che sia già tutto formalmente impostato per il suo ritorno nel ruolo iconico nello show She-Hulk per Disney+. Chiaramente la prossima domanda riguardava i dettagli del contratto e il numero degli episodi nei quali comparirà ma non siamo ancora riusciti a definirlo" scrive The Illuminerdi.



Anche se She-Hulk/Jennifer Walters debutterà nel Marvel Cinematic Universe soltanto nello show Disney+, i fan possono aspettarsi un suo ritorno nei successivi film del franchise.

"Alcuni personaggi che abbiamo annunciato come She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight li incontrerete per la prima volta negli show Disney+, e poi entreranno nei film del Marvel Cinematic Universe" disse Kevin Feige qualche tempo fa.

Le descrizioni del casting call di She-Hulk spiegano alcuni personaggi che vedremo nella serie tv in programma su Disney+.

Per quanto riguarda il mondo del web che riguarda la serie live action Marvel che vedremo nei prossimi mesi sulla nuova piattaforma streaming, BossLogic tempo fa ha immaginato Alison Brie in una fan art nel ruolo di She-Hulk.