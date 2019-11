She-Hulk: Mark Ruffalo deve incontrare Kevin Feige per un cameo nella serie

Tra i tanti progetti annunciati per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sia lato cinema che serie TV, non si è ancora parlato del ruolo che avrà (se lo avrà) il Professor Hulk di Mark Ruffalo. Intervistato da People per parlare del suo Dark Waters, però, l'attore ha rivelato un'interessante novità.

Quando gli è stato chiesto se apparirà con qualche cameo in She-Hulk, serie Disney+ che introdurrà Susan Walters nel MCU, Ruffalo ha infatti confermato di avere in programma un incontro con il presidente dei Marvel Studios.

"Non lo so, dovrei incontrate il grande Mr. Feige, il grande e misterioso Mr. Feige per vedere se c'è spazio" ha detto l'attore, che sarebbe disposto a proseguire il suo percorso nell'universo Marvel in quanto finora "è stata una bella avventura."

I dettagli sulla trama della serie sono ancora sconosciuti, anche perché il suo debutto non arriverà prima del 2022, ma dopo il recente ingaggio di Jessica Gao (Rick and Morty) come sceneggiatrice principale è solo questione di tempo prima di sapere chi vestirà i panni di She-Hulk.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che ha introdotto la nuova versione del personaggio di Mark Ruffalo, non è ancora chiaro cosa accadrà al Professor Hulk: stando alle dichiarazioni di Feige, i Marvel Studios hanno dei progetti per ogni porta lasciata aperta dal film dei Russo (come conferma il recente annuncio di Ant-Man 3).