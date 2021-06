She-Hulk, ecco Mark Ruffalo nelle nuove foto dal set della serie Marvel!

La produzione dei prossimi show del Marvel Cinematic Universe pare a buon punto e tra i titoli maggiormente attesi troviamo She-Hulk, una delle tante serie live action che debutterà su Disney+. A parte alcune notizie sul casting ben poco si sa della serie. Ora su Twitter sono comparse alcune foto che mostrano la presenza sul set di Mark Ruffalo.

L'interprete di Bruce Banner compare nelle foto pubblicate dalla co-star Anais Almonte, poi cancellate.

Non si tratta delle prime foto, visto che diverse immagini di Tatiana Maslany in She-Hulk sono state pubblicate di recente.



She-Hulk seguirà le peripezie di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) come avvocatessa a New York City, la cui vita cambia dopo aver subito un incidente, portandola a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner. Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk e Tim Roth quello di Abominio. Del cast fanno parte anche Ginger Gonzaga e Renee Elise Goldsberry.

"Si parla di Banner/Hulk in She-Hulk. Se venissimo fuori con qualcosa di buono, sarebbe davvero interessante. In questo momento questo è quanto. Questo è tutto quello che c'è sul tavolo" aveva dichiarato Ruffalo in un'intervista nell'aprile 2020.

La showrunner è Jessica Gao, mentre tra i registi figurano Kat Coiro (Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia.



Le riprese di She-Hulk sono iniziate a metà aprile, come confermato qualche settimana fa. La serie è uno dei titoli più attesi nel futuro televisivo del Marvel Cinematic Universe.