She-Hulk: Mark Ruffalo è pronto a passare il testimone a Tatiana Maslany nel MCU

Tra le serie del Marvel Cinematic Universe più attese su Disney+ c'è sicuramente quella dedicata al personaggio di She-Hulk, in cui vedremo l'esordio di Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer "Jen" Walters. Intervistato brevemente al riguardo, Mark Ruffalo si è detto pronto a far spazio a questo nuovo incredibile personaggio e farsi da parte.

Avvistato sul red carpet dell'anteprima mondiale di The Adam Project, Mark Ruffalo ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti all'evento e all'attore è stato chiesto qualche piccolo aggiornamento circa la serie Disney+ su She-Hulk.

L'interprete di Bruce Banner si è detto entusiasta della new entry del Marvel Cinematic Universe e pronto a lasciarle il testimone di Hulk: "Tatiana Maslany è assolutamente leggendaria come She-Hulk, passerò il 'banner' (gioco di parole tra banner: testimone e Banner, cognome del personaggio) a lei. Ci sono delle scene davvero lunghe, intense e divertenti tra il Professore e lei. Non abbiamo mai visto Hulk interagire con le persone nel modo in cui lo fa in questo show. Sarà davvero interessante".

Per quanto riguarda gli altri volti noti del MCU in She-Hulk, abbiamo già inteso che ruolo avrà Matt Murdock nella serie, ma per quanto riguarda Emil Blonsky a.k.a. Abominio scopriamo che Tim Roth è più in forma che mai, e che il parsonaggio passerà la maggior parte del tempo in forma umana e sotto sorveglianza alla prigione dello S.H.I.E.L.D. nota come The Raft. Jennifer sarà l'avvocato assegnato al caso, e inizieranno una collaborazione amichevole che li porterà a un ritiro in montagna dove vi saranno altri villain, seppur minori, e personaggi di contorno.

Dopo aver esordito nel ruolo di Bruce Banner / Hulk in The Avengers (2012), Ruffalo è poi tornato nel ruolo in Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019) e in un cameo in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

She-Hulk non ha ancora una data ufficiale, ma dovrebbe esordire su Disney+ entro il 2022.