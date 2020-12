She-Hulk: Mark Ruffalo rompe il silenzio sul suo ritorno nella serie

Durante il Disney Investor Day abbiamo ricevuto numerosi aggiornamenti sul futuro del Marvel Cinematic Universe, tra cui alcuni importanti sviluppi sulla serie She-Hulk, che vedrà Tatiana Maslany nei panni dell'avvocato supereroe Jennifer Walters.

Ma è arrivata anche la notizia che Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Bruce Banner/Hulk nella serie, così come Tim Roth tornerà nei panni del villain di L'incredibile Hulk Abominio. Ruffalo ha rotto il silenzio su Twitter chiedendo ai suoi follower se Hulk gli fosse mancato.



Nei fumetti, Jennifer Walters è un avvocato la cui vita cambia quando subisce un incidente, che la porta a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner, e ottenere una versione dei suoi poteri. Ruffalo in aprile aveva accennato alla possibilità che Banner apparisse nella serie.

"Si parla di vedere Banner/Hulk in She-Hulk. Se inventassimo qualcosa di buono, sarebbe davvero interessante. Adesso questo è tutto. È tutto quello che c'è sul tavolo" aveva detto l'attore.

Sembra che adesso le cose siano cambiate e Ruffalo apparirà nella nuova serie Disney+.

La serie farà parte di una serie di contenuti originali ispirati all'universo cinematografico Marvel, tra cui WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, What If...?, Ironheart, Secret Invasion , e Armor Wars che daranno il via alla Fase 4 del MCU.