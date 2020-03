She-Hulk: Mark Ruffalo è in trattative iniziali per apparire nella serie Disney+

Mark Ruffalo aveva anticipato una suo possibile coinvolgimento in She-Hulk già la scorso novembre, quando aveva parlato di un suo imminente incontro con Kevin Feige, e finalmente è arrivata una conferma definitiva da parte dello stesso attore.

Ospite ad un panel del C2E2 di Chicago (via Laughing Place), infatti, Ruffalo ha dichiarato di essere in trattative con i Marvel Studios per una potenziale apparizione in She-Hulk, specificando però che si tratta ancora di discussioni preliminari.

Un eventuale ritorno di Ruffalo nei panni del gigante verde, tra i grandi esclusi (almeno per il momento) dagli annunci riguardanti la Fase 4 del MCU, renderebbe sicuramente felici tutti i fan che sperano di vedere il personaggio in She-Hulk fin da quando la serie è stata annunciata al Comic Con di San Diego dello scorso agosto. D'altronde, secondo quanto emerso da una recente casting call della serie Disney+, Jennifer Walters potrebbe essere introdotta nella saga proprio come cugina di Bruce Banner.

Le riprese di She-Hulk, la cui sceneggiatura è stata affidata a Jessica Gao (Rick and Morty), dovrebbero iniziare quest'estate ad Atlanta, in Georgia, sotto il titolo di lavorazione di "Libra". La data di uscita dello show non è ancora stata rivelata, ma viste le tempistiche - e il recente anticipo di WandaVision a dicembre 2020 - non è da escludere un arrivo nel 2021.