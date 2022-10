She-Hulk, Marvel avverte i fan nel nuovo trailer: 'Non spoilerate il finale'

Il finale di stagione di She-Hulk: Attorney at Law arriva oggi su Disney+, mettendo fine all'ultima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe. La serie è stata ricca di colpi di scena che hanno deliziato i fan della storia dei fumetti Marvel e che hanno decisamente fatto il giro del web. Ora, i Marvel Studios chiedono di non rovinare tutto.

In streaming è arrivato, infatti, un nuovissimo trailer che chiede agli spettatori di gustarsi il finale di stagione senza fare immediatamente spoiler per preservare la sorpresa a chi non sarà in grado di vedere la puntata immediatamente.

Al momento in cui scriviamo, non è stato confermato il rinnovo di She-Hulk per una seconda stagione su Disney+. Questo non è esattamente anomalo nel panorama delle serie Disney+ del MCU, poiché quasi tutte sono state storie autoconclusive che poi sono confluite in film o in altre proprietà. L'unico show live-action Marvel Disney+ a essere stato immediatamente confermato per una seconda stagione è stato Loki, che ha dato la notizia durante la scena post-credits del finale della prima stagione. Altri show, come Ms. Marvel e Moon Knight, sono stati oggetto di numerose voci di corridoio, anche se non sono ancora stati confermati dai Marvel Studios.

"Venendo proprio dalla televisione, non puoi mai garantire che avrai un'altra stagione solo dopo la prima", aveva detto Gao al podcast Hero Nation di Deadline lo scorso agosto. "Quindi mi è stato insegnato che, in una prima stagione, devi davvero raccontare una storia completa di cui saresti soddisfatto anche se si trattasse di un episodio soltanto. Proprio perché non c'è mai una garanzia, non si sa mai se si avrà un'altra stagione, quindi non ci si può trattenere e lasciare le cose in sospeso. Devi raccontare una sorta di arco soddisfacente in una stagione, per sicurezza, e poi ovviamente lasciare la porta aperta alle possibilità di una seconda, terza e quarta stagione. Questo è stato il mio approccio mentale".

Il finale di She-Hulk sarà il più corto tra quelli proposti finora dagli show del Marvel Cinematic Universe, mentre quello con il record di finale più lungo rimane The Falcon and The Winter Soldier.