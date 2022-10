She-Hulk: Marvel si è rivolta a un fumettista avvocato per l'episodio con Daredevil!

Charles Soule, fumettista Marvel per She-Hulk e Daredevil, non è solo uno scrittore di fumetti: è anche un avvocato. Nell'epiosdio 8 di She-Hulk: Attorney at Law, Soule è stato un consulente legale per la storia che vede protagonisti gli avvocati dei supereroi Jennifer Walters/She-Hulk (Tatiana Maslany) e Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox).

Dopo aver messo a disposizione la sua esperienza legale per She-Hulk Volume 3 del 2014 e Daredevil Volume 5 del 2015, Soule si è occupato del gergo legale che unisce i due personaggi per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe.

"Ho scritto una run di [She-Hulk] con Javier Pulido e Ron Wimberly nel 2014, e poi quando lo show ha iniziato a essere sviluppato - parliamo del 2020 - mi hanno contattato per essere effettivamente il consulente legale dello show televisivo di She-Hulk", ha detto Soule a Marvel.com. "Perché ho un background legale, sono stato un avvocato per molto, molto tempo".

"Ho potuto leggere le sceneggiature e parlare con gli sceneggiatori nella stanza degli autori e con i produttori e dire, beh, sapete, in questa situazione, questo è il modo in cui gli avvocati e i giudici e l'aula di tribunale e tutte queste cose agirebbero e si comporterebbero", ha continuato. "Poter aggiungere la mia piccola parte, offrendo qualche piccolo consiglio legale e vedendo come sono passati dalla sceneggiatura allo schermo è semplicemente uno spasso. Quindi mi sto divertendo come fan tanto quanto mi sono divertito a farne parte".

Dopo che, rompendo la quarta parete, Jen Walters ha dichiarato che She-Hulk è una "divertente serie di avvocati", il penultimo episodio della serie Marvel Studios ha reintrodotto un Daredevil vestito di rosso e giallo dopo il cameo di Murdock in Spider-Man: No Way Home dello scorso anno. Per Soule è stata un'altra occasione per lavorare con un personaggio che lo ha messo a dura prova in storie Marvel Comics come "The Death of Daredevil" e "Mayor Fisk".

"Ogni scrittore usa la propria vita come ricerca per le storie che scrive", ha detto Soule. "Mettono se stessi nelle storie che raccontano, perché in un certo senso è necessario, no? Oltre a scrivere She-Hulk, ho avuto anche una lunga collaborazione con Daredevil, l'altro grande avvocato dell'Universo Marvel. Quindi, per me, avere un background legale mi ha permesso di esplorare alcuni dei personaggi Marvel con una lente che chi non è avvocato forse non avrebbe usato allo stesso modo".

In attesa dell'ultimo episodio della serie, Marvel ha diffuso un nuovo trailer che chiede ai fan di non spoilerare il finale di She Hulk.