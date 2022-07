She-Hulk: Marvel svela una nuova immagine in alta definizione per rassicurare sulla CGI

Dopo le pesanti polemiche sulla CGI di She-Hulk, i Marvel Studios hanno deciso di pubblicare una nuova immagine in alta risoluzione della protagonista, presa in primo piano proprio per evidenziare la qualità degli effetti visivi che si vedrà nella serie. Le polemiche erano sorte dopo che i fan avevano notato un effetto gomma sul personaggio.

Già qualche settimana fa il team di Corridor Crew avevano analizzato il primo trailer di She-Hulk rassicurando i fan Marvel che quanto visto era qualcosa di assolutamente inedito e che ogni difetto sarebbe stato sistemato prima dell'arrivo in streaming della serie, previsto per la metà di agosto.

"Si sbagliano completamente. Questi non sono VFX spazzatura. Clint Jones: La maggior parte delle inquadrature di questo trailer sono fantastiche... Penso dipenda dall'aspettativa che la Marvel sia al top e che qualsiasi cosa meno che perfetta sia inaccettabile. Wren Weichman: Credo di aver individuato il motivo del problema. Innanzitutto, la gente ha reagito al trailer su YouTube, che era compresso... e che attenuava tutti i dettagli, per cui si finisce per ottenere un aspetto verde liscio e gommoso. Di solito, nella cultura pop, i volti delle donne sono molto lisci. Se la confrontiamo con Bruce Banner, l'Hulk di Mark Ruffalo, possiamo notare così tanti dettagli che la compressione non è in grado di rimuovere... E secondo, siamo talmente abituati a questo tipo di immagine che i nostri sensi non si attivano nello stesso modo in cui lo fa She-Hulk".

In sostanza, secondo Corridor Crew, uno dei motivi per cui She-Hulk non sembrerà agli spettatori così convincente come Hulk è che si tratta di un personaggio nuovo nel MCU. Poiché Hulk è apparso in molti film del MCU nel corso degli anni, gli artisti dei VFX hanno già a disposizione molte risorse digitali su cui basarsi, ma con She-Hulk stanno lavorando da zero.

She-Hulk esordirà su Disney+ il 17 agosto prossimo, con gli episodi che usciranno al ritmo di uno alla settimana.