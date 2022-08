She-Hulk: Megan Thee Stallion è nel cast della serie Marvel Studios con Tatiana Maslany

Megan Thee Stallion sembra sarà il prossimo nome di alto profilo a entrare nel Marvel Cinematic Universe. She-Hulk: Attorney at Law è l'attuale serie Marvel in streaming su Disney+, ed è già con due episodi all'attivo in programmazione. Proprio la rapper statunitense dovrebbe comparire nel cast negli episodi conclusivi, come riportato da The Cut.

Proprio in concomitanza con l'arrivo del suo nuovo album, Ashley C. Ford di The Cut lancia la notizia bomba che la tre volte vincitrice del Grammy Award è stata scritturata per She-Hulk: Attorney at Law e per la commedia musicale Fucking Identical Twins di A24. Quando si parla di artisti che sono passati con successo dal rapping alla recitazione, Megan Thee Stallion cita spesso Queen Latifah e Ice Cube.

"Quando li guardo, mi ispirano a spingermi oltre la musica", ha detto. "Non sento che sarò solo un'attrice - sento che sarò anche una regista e una produttrice".

Un rumor del 2021 indicava che la rapper e musicista Megan Thee Stallion si sarebbe unita al cast di She-Hulk: Attorney at Law. Il canale YouTube Everything Always aveva affermato che Megan avrebbe interpretato una versione romanzata di se stessa nella serie e che il suo ruolo potrebbe andare oltre un cameo e coprire più episodi. Sebbene non sia apparsa nei primi due episodi di She-Hulk, ne rimangono altri quattro, tra cui il terzo che uscirà questa settimana, giovedì 1 settembre.

She-Hulk ha presentato agli spettatori la famiglia di Jennifer Walters la scorsa settimana, e la Marvel ha deciso di introdurre un'icona della sitcom come suo padre nella serie. La star di Perfect Strangers Mark Linn-Baker è comparso nel ruolo del padre di Jennifer Walters. Jenna Anderson di Phase Zero ha parlato con la star del suo ingresso nel MCU e delle sue prime impressioni. Linn-Baker ha scherzato: "È la Marvel, quindi è una cosa grossa. È molto interessante. Molte immagini vengono aggiunte in post-produzione. Quindi, sarà interessante vedere come sarà tutto questo".

Di recente, è stato pubblicato il poster di She-Hulk con Tim Roth che riprende i panni di Abominio nella serie. In occasione del prossimo episodio, lèggete la recensione della 1x02 di She Hulk.