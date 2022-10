She-Hulk: quali sono le migliori 5 scene in cui viene rotta la quarta parete?

She-Hulk è diventata famosa nei fumetti per la sua capacità di rompere la quarta parete. Questa sua caratteristica è stata ripresa anche dallo show di Disney+ nel quale Jennifer Walters si rivolge allo spettatore. Ma quali sono le migliori 5 scene in cui la protagonista interagisce con il pubblico?

Un pò come Deadpool, She-Hulk è quell'eroe che, attraverso una buona dose di autoironia e la costante rottura della quarta parete, riesce ad avvicinarsi maggiormente allo spettatore. Chi guarda si ritrova direttamente coinvolto con l'azione grazie al modo in cui il personaggio riesce ad avvicinarlo con una semplice battuta o guardando lo schermo. Ed è proprio questa caratteristica ad aver reso la serie unica.

Jennifer più volte utilizza questo trucchetto narrativo nel corso della storia. Lo stesso creatore e fumettista Dan Slott ha difeso She-Hulk dagli haters dichiarando la sua fedeltà al fumetto. I migliori momenti in cui rompe la quarta parete sono disseminati nel corso delle puntate, rendendo la narrazione sempre più dinamica, divertente e coinvolgente.

5) L'introduzione dello show

Già nei primi momenti di She-Hulk veniamo introdotti al personaggio di Jennifer direttamente dalla protagonista che "riavvolge il nastro" del proprio passato raccontando le dinamiche dell'incidente con Bruce e il modo in cui si è trovata ad affrontare questa nuova situazione. Più volte, nel corso dell'episodio, anche solo per un veloce commento, si trova a parlare direttamente alla telecamera.

4) Il cameo di Wong

She-Hulk è una serie ricchissima di cameo. Uno di quelli più amati dai fan è sicuramente stato quello di Wong che, negli ultimi anni, si trova a bazzicare molto spesso in altre storie sia al cinema che in tv. Jennifer, nell'episodio 4, annuncia direttamente la presenza dello stregone supremo nell'episodio proprio per non far "preoccupare i fan".

3) Riconoscere i cameo

Continuando sul filone dei cameo che percorrono quasi ogni episodio di She-Hulk, Jennifer nel corso degli episodi si diverte a definisce il prodotto come "non una serie da cameo", ironizzando sul fatto che in ogni episodio, fino a quel momento, erano stati presenti personaggi provenienti da altre storie.

2) Il rapporto con Daredevil

Nell'ottava puntata di She-Hulk, attraverso l'utilizzo della rottura della quarta parete riusciamo a capire benissimo l'evoluzione del rapporto tra Jennifer e Matt Murdock. Se all'inizio lei si mostra alla telecamera infastidita ed innervosita dalla presenza dell'avvocato, pian piano sembra sciogliersi e cadere inevitabilmente a causa del suo fascino.

1) Gli sceneggiatori, K.E.V.I.N e gli X-Men

L'ultimo episodio racchiude la filosofia della serie. Jennifer, innervosita dal brutto finale, rompe (letteralmente) la quarta parete, arrivando ai Marvel Studios e pretendendo uno cambio di sceneggiatura. Dopo essersi rivolta agli sceneggiatori, si rivolgerà direttamente a K.E.V.I.N intelligenza artificiale (incarnazione di Kevin Feige). Il divertentissimo momento che si crea, è una continua rottura della narrazione con Jennifer che fa riferimento a personaggi del suo stesso universo e richiede a gran voce l'arrivo degli X-Men nell'MCU.

Non sappiamo ancora niente sul futuro del personaggio nell'MCU, ma non sarebbe strano vedere She-Hulk diventare la fidanzata di Matt Murdock in Daredevil:Born Again. La storia sarebbe perfettamente in linea con ciò che abbiamo visto fino a questo momento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!