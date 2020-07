She-Hulk e Miss Marvel nel film della A-Force? L'ultima bufala della rete

L'ultimo rumor che circola sul web parla dell'arrivo di un film sulla A-Force, il team di supereroine che ha debuttato nei fumetti Marvel durante Secret Wars, anticipato dalle serie Disney+ dedicate a She-Hulk e Mrs. Marvel. Tuttavia, come capita spesso, la fonte non è delle più affidabili.

La presunta indiscrezione, riportata dal YouTube Pete's Basement, proviene infatti da Mikey Sutton, scooper che in passato ha diffuso rumor in seguito smentiti (Silver Surfer in Thor: Love and Thunder) e notizie al limite del fantascientifico (come l'acquisizione di DC Comics da parte di Marvel).

Che i personaggi di Jennifer Walters e Kamala Khan avranno un certo impatto nel futuro del Marvel Cinematic Universe è chiaro ormai da tempo, vista l'importanza che lo studio sembra riporre nelle serie in arrivo sulla piattaforma streaming, ma per sapere quando e se potremo vedere le supereroine anche il cinema ci sarà da attendere le prime informazioni sulla trama della Fase 4, la quale rimane ancora avvolta nel mistero.

Il nuovo arco narrativo del MCU, lo ricordiamo, partirà ufficialmente questo autunno con l'uscita di Black Widow nelle sale e The Falcon and the Winter Soldier su Disney+. Voci a parte, a voi piacerebbe vedere un film sulla A-Force? Fatecelo sapere nei commenti.

