She-Hulk, anche il misterioso boss del crimine di episodio 3 viene da L'incredibile Hulk?

Il terzo episodio di She Hulk è ricco di avvenimenti, uno dei quali in particolare ha lasciato interdetti molti fan del Marvel Cinematic Universe: nei minuti finali della puntata viene infatti introdotto un misterioso nuovo villain.

Il personaggio non viene mai mostrato né identificato per nome, ma viene specificato che è stato il mandante dell'aggressione (miseramente fallita) organizzata contro She-Hulk da parte di una sgangherata gang di criminali entrata in possesso di alcune super-armi: i teppisti, la versione MCU della famosa Squadra Distruttrice dei fumetti, non hanno rappresentato un problema per Jennifer Walters, ma dopo averle prese di santa ragione uno di loro riferisce che 'il capo' non sarà contento del loro fallimento. Chi potrebbe essere il villain misterioso di She-Hulk?

Al momento non ci sono indicazioni sulla sua identità dunque non si può che provare a tirare ad indovinare, ma una forte possibilità è rappresentata da Samuel Sterns / The Leader, un personaggio non strettamente legato alla Squadra Distruttrice nei fumetti ma che è certamente connesso alla famiglia Hulk: tra l'altro Samuel Sterns è già apparso nel MCU, quando fu interpretato da Tim Blake Nelson proprio in The Incredible Hulk del 2008, e visti i legati di quel film con la serie tv Disney Plus interpretata da Tatiana Maslany è possibile che il personaggio sia pronto a tornare in azione.

In precedenza però non ci sono state indiscrezioni circa un ritorno di Tim Blake Nelson nel MCU, dunque la cosa è tutta da vedere: altre scelte papabili ma meno connesse alla storia della famiglia Hulk sono Kingpin, boss criminale della Marvel per eccellenza già visto in Hawkeye, e il misterioso Hood, che sarà presente nella serie tv di Ironheart.

Secondo voi chi sarà questo misterioso villain di She-Hulk? Ditecelo nei commenti!