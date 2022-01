She-Hulk, ecco il mo-cap suit di Tatiana Maslany per la serie Disney+

Mentre si susseguono rumor e voci su ciò che vedremo in She-Hulk, qualcosa che non è sicuramente una diceria è il (francamente un po'inquietante) mo-cap suit indossato da Tatiana Maslany nella serie di Disney+. Diamogli un'occhiata in questa foto dal set.

A condividere lo scatto nelle sue storie di Instagram è stata una delle star della serie, Ginger Gonzaga, che nello show interpreterà la migliore amica di Jennifer Walters.

"Un saluto a #jenhulk, come l'abbiamo soprannominata. Questo è ciò che Tatiana Maslany deve portare sulla testa quando diventa Shulkie" si legge nella caption della foto che trovate anche nella nostra gallery in calce alla notizia.

Nell'immagine possiamo notare, sotto alla gigantesca testa verde, un cavo che la collega alla fronte di Tatiana Maslany, sulla quale sono disegnati i puntini di riferimento che serviranno poi al dipartimento degli effetti speciali per creare il look definitivo dell'eroina (che dovrebbe essere alta più di 2 metri considerando la posizione del mo-cap suit e l'altezza del personaggio nei fumetti) in fase di post-produzione.

Se ben ricordate, l'apparecchiatura è molto simile a quella indossata anche da Taika Waititi in Thor: Ragnarok quando doveva interpretare Korg.

Purtroppo non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale per She-Hulk, ma sappiamo che la serie debutterà nel corso del 2022 su Disney+.